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American Airlines хочет уволить 19 тысяч сотрудников

18:59, 25 августа 2020
Фото: SMG/Global Look Press

Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines планирует уволить примерно 19 тысяч сотрудников. Соответствующее уведомление получили работники организации.

Увольнения начнутся 1 октября, однако данное решение может быть пересмотрено, если американские власти предоставят перевозчику дополнительную финансовую помощь, передаёт CNBC.

American Airlines была одной из авиакомпаний США, которые получили грант от властей в размере $25 млрд. Одним из его условий был отказ от массовых увольнений до конца сентября.

В компании работают больше 140 тысяч человек. В связи с пандемией коронавируса в первом квартале 2020 года её убытки составили $2,2 млрд.

В июне агентство Reuters сообщало, что 25 тысяч сотрудников компании получили уведомления о возможности их отправки в отпуск без сохранения зарплаты.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники American Airlines сняли с рейса Лос-Анджелес — Феникс афроамериканца Элджина Бэнкса. Мужчина и ещё четыре человека подали иск о расовой дискриминации.

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