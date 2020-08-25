American Airlines хочет уволить 19 тысяч сотрудников

Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines планирует уволить примерно 19 тысяч сотрудников. Соответствующее уведомление получили работники организации.
Увольнения начнутся 1 октября, однако данное решение может быть пересмотрено, если американские власти предоставят перевозчику дополнительную финансовую помощь,
American Airlines была одной из авиакомпаний США, которые получили грант от властей в размере $25 млрд. Одним из его условий был отказ от массовых увольнений до конца сентября.
В компании работают больше 140 тысяч человек. В связи с пандемией коронавируса в первом квартале 2020 года её убытки составили $2,2 млрд.
В июне агентство Reuters
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники American Airlines сняли с рейса Лос-Анджелес — Феникс афроамериканца Элджина Бэнкса. Мужчина и ещё четыре человека подали иск о расовой дискриминации.
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