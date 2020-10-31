Актёр из фильма «Джобс: Империя соблазна» убит в США

https://static.news.ru/photo/37211e68-1ce0-11eb-8169-fa163e074e61_660.jpg Эдди Хэссел Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США убит 30-летний актёр Энди Хэссел, известный зрителям по роли одного из первых сотрудников компании Apple Криса Эспинозы в фильме «Джобс: Империя соблазна». Он был застрелен в Техасе.

Как сообщает TMZ, Хэссел был убит неизвестными, которые пытались угнать его автомобиль. Инцидент произошёл возле дома девушки актёра. Подробности случившегося пока неизвестны, также неясно, что привело к стрельбе. Роковым для Хэссела стало ранение в живот.

Помимо роли в байопике о Стиве Джобсе Энди Хэссел снялся во множестве фильмов и сериалов. Несмотря на то что в его фильмографии не было ролей первого плана, он был известен по сериалам «Поверхность» и «Кости», по фильму «2012» и другим.

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