Актёр из фильма «Джобс: Империя соблазна» убит в США

В США убит 30-летний актёр Энди Хэссел, известный зрителям по роли одного из первых сотрудников компании Apple Криса Эспинозы в фильме «Джобс: Империя соблазна». Он был застрелен в Техасе.
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Помимо роли в байопике о Стиве Джобсе Энди Хэссел снялся во множестве фильмов и сериалов. Несмотря на то что в его фильмографии не было ролей первого плана, он был известен по сериалам «Поверхность» и «Кости», по фильму «2012» и другим.
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