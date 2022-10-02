Администрацию Байдена обвинили в давлении на Евросоюз Bloomberg: США давят на Евросоюз, подталкивая увеличить помощь Украине

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Президент США Джо Байден

Администрацию американского президента Джо Байдена обвинили в том, что Вашингтон давит на Евросоюз, подталкивая к увеличению помощи Украине, рассказали Bloomberg решившие остаться анонимными источники. По их словам, США настаивают на том, чтобы ЕС больше финансово помогал Киеву.

США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере $1,5 млрд в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от своих европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм, — говорят собеседники агентства.

По словам источников, администрация Байдена настаивает, чтобы «европейцы делали больше».

К настоящему моменту президент США уже подписал закон о временном бюджете. Документ включает в себя пункт о новой помощи Украине размером в $12,4 млрд.

Ранее отмечалось, что в настоящее время у Запада остался только один способ предотвратить поражение Киева на фронте в ближайшие несколько месяцев и не допустить ядерной войны с Россией, такое мнение выразил бывший офицер армии США Дэвид Пайн в статье для американского издания The National Interest. По его мнению, единственный вариант «спасти» Украину — американский президент Джо Байден должен вернуться к дипломатии. Он добавил, что администрация американского президента должна прекратить поставку Киеву летального оружия.