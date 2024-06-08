Театральный критик и ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, заявил, что считает хорошими актерами Александра Петрова, Павла Деревянко и Юрия Стоянова. Все они являются выпускниками ГИТИСа.
Для меня Петров, конечно же, очень хороший актер, для меня Деревянко, для меня Стоянов. Если говорить о выпускниках других вузов, то, например, [Елена] Лядова из чуть более старшего [поколения], она «Щепку» [Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина. — NEWS.ru] закончила, — отметил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Заславский отметил, что следит за деятельностью курса Кирилла Пирогова в Театральном институте им. Бориса Щукина. Он отметил, что ходит туда на дипломные спектакли и отмечает много талантливых лиц.
Заславский также рассказал, что набор студентов в ГИТИС стартовал в апреле и сейчас активно продолжается, институт нуждается в молодых талантливых актерах. По его словам, на данный момент ему неизвестно, кого планируют набрать в группы. Он отметил, что комиссии обращают внимание исключительно на актерские данные.