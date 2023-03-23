В театре на Таганке состоится премьера «104 страниц про любовь»

В театре на Таганке 12 и 13 апреля состоится премьера спектакля «104 страницы про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского. Ностальгическая мелодрама в стиле ретро-футуризма расскажет зрителям историю любви стюардессы и физика-ядерщика. Вместе с актерами гости постановки смогут исследовать сущность любви. Режиссером-постановщиком выступила первый стипендиат премии А.Эфроса, учрежденной театром «Et Cetera», Виктория Печерникова.

Главные действующие лица: физики-ядерщики, стюардессы, поэты — все они самые важные люди эпохи 60-х — времени надежд, свежего воздуха и свободы. Но при этом к любви они относились цинично, ставили на второе место. И это перекочевало в наши дни — кто сейчас по-настоящему верит в духовную, высокую любовь? Вернуть слову «любовь» исходное значение и узнать, исчезла ли душа за вуалью технологий, не упав в банальность и сентиментальность — этого мы хотим добиться от постановки, — отметила режиссер.

Пьеса Радзинского прославила его в 25 лет, а в 1968 году кинорежиссер Георгий Натансон снял по ней фильм «Еще раз про любовь», ставший классикой советского кинематографа. На сцене театра на Таганке в спектакле задействованы актеры Надежда Флерова, Павел Левкин, Сергей Кирпиченок, Роман Серков, Антон Ануров, Андрей Беляев, Дмитрий Муляр, Александра Хованская, Юлия Стожарова, Екатерина Варкова и Анастасия Колпикова.

В театре имени Пушкина в апреле покажут пять комедий, которые поднимут зрителям настроение. На сцене пройдут спектакли «Слуга двух господ», «Красавец мужчина», «Багровый остров», «Семейка Краузе» и «Влюбленный Шекспир».