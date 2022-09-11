«В чем была, в том и полетела»: Набутов поведал о бегстве Хаматовой в Ригу Набутов рассказал о спешном отъезде Хаматовой в Латвию без дочерей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Журналист Кирилл Набутов раскрыл подробности спешного отъезда Чулпан Хаматовой в Латвию. По его словам, она сбежала в Ригу одна, из другой страны, оставив дочерей в Москве, пишет KP.RU.

Причины такой спешки неизвестны, три дочери актрисы воссоединились с ней уже в Прибалтике, куда приехали отдельно.

Хаматова не просто уехала в Ригу, она даже домой не заехала. Она была в этот момент не в Москве, не в России. В чем была, в том и полетела в Латвию, а потом уже наши общие друзья привозили ей какие-то вещи, — рассказал Набутов.

У Хаматовой трое детей, самая младшая из которых — приемная. Старшая дочь Арина родилась у актрисы в браке с сыном Ольги Волковой Иваном Волковым. Вместе пара прожила семь лет. Вторую дочь Ию Хаматова родила от актера и режиссера Александра Шейна.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал актрису театра и кино Чулпан Хаматову монстром. Таким образом продюсер ответил на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, выпускать в прокат новые фильмы, в которых снимались уехавшие из России артисты.