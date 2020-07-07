Умер театральный художник-гримёр Николай Максимов

https://static.news.ru/photo/b06c428a-c118-11ea-a897-fa163e074e61_660.jpg Николай Максимов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Умер театральный гримёр и заслуженный деятель искусств России Николай Максимов. Ему было 90 лет.

О смерти артиста сообщили представители театра Еt Сеtera, передаёт РИА Новости. По словам собеседника агентства, он был «полноправным соавтором всех спектаклей».

Когда я основал свой театр, Николай Митрофанович пришёл вместе с нами строить новый театр. Он был единомышленником, сподвижником, энтузиастом. Он был человеком высочайшей театральной культуры, огромных знаний, — заявил художественный руководитель театра Александр Калягин.

Как писал NEWS.ru, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок выразил мнение, что театрам нужно задуматься о монетизации спектаклей, которые они начали показывать бесплатно в режиме онлайн после введения запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.