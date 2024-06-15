Умер режиссер, снявшийся в фильме «Следствие ведут знатоки» Умер режиссер Игорь Меркулов, который снялся в фильме «Следствие ведут знатоки»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

В возрасте 61 года умер российский режиссер Игорь Меркулов, говорится на странице Железногорского театра оперетты во «ВКонтакте». Причина его смерти не указана.

Как сообщила пресс-служба театра, Меркулов родился в 1962 году, после окончания ГИТИСа служил в Театре имени Ермоловой и в Театре имени Гоголя. В фильмах он снимался с детства. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине «Следствие ведут знатоки». В Железногорском театре поставил спектакли «Алые паруса» и «Униженные и оскорбленные».

На днях стало известно, что ушел из жизни российский актер Николай Исполатов, известный зрителям по сериалу «Бандитский Петербург». Как информировал театр «Комедианты», артист последнее время тяжело болел.

Ранее ушла из жизни советская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева, ей было 94 года. Ее экранный дебют состоялся в 1953 году. Тогда актриса снялась в фильме «Весна в Москве». После этого Елекоеву пригласили еще в несколько кинокартин, среди которых «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Ищу человека» и другие. Последняя работа актрисы — многосерийный детектив «Адвокат», вышедший на ТВ в 1990 году. Известно, что Елекоева несколько лет жила в США.