Умер бывший директор РАМТа Владислав Любый

https://static.news.ru/photo/43481246-ef40-11ea-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Владислав Любый Фото: ramt.ru

Бывший директор Российского академического Молодежного театра Владислав Любый скончался после года тяжёлой болезни.

3 сентября 2020 года после долгой болезни ушёл из жизни Владислав Любый. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлечённым, обладающим тонкой интуицией и чётким пониманием сложной системы управления репертуарным театром, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы театра.

Любый руководил театром в период с 2000 по 2015 годы. Он является автором статей и исследований по теории организации театрального дела и проблемам менеджмента организаций, был удостоен премии им. Станиславского в номинации «Театральное дело» за идею и реализацию Творческой лаборатории «Молодые режиссёры — детям».

В мае 2020 года NEWS.ru сообщал, что скончался старейший актёр РАМТа Юльен Балмусов.