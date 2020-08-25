Умер артист балета Владимир Никонов

Скончался солист балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Никонов. Ему было 82 года.
Об уходе Никонова из жизни сообщили в ГАБТ,
Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов, — говорится в сообщении.
Артист родился 28 ноября 1937 года. Он окончил Московское хореографическое училище, после чего его приняли в труппу Большого театра. В 1978 году он стал преподавать, закончив карьеру танцовщика.
Как писал NEWS.ru, ГАБТ в начале сезона покажет внеплановую премьеру балета. 10 сентября зрители увидят представление «Четыре персонажа в поисках сюжета» на Новой сцене.
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