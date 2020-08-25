Умер артист балета Владимир Никонов

https://static.news.ru/photo/827b4b8e-e6be-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Владимир Никонов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Скончался солист балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Никонов. Ему было 82 года.

Об уходе Никонова из жизни сообщили в ГАБТ, передаёт РИА Новости.

Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов, — говорится в сообщении.

Артист родился 28 ноября 1937 года. Он окончил Московское хореографическое училище, после чего его приняли в труппу Большого театра. В 1978 году он стал преподавать, закончив карьеру танцовщика.

Как писал NEWS.ru, ГАБТ в начале сезона покажет внеплановую премьеру балета. 10 сентября зрители увидят представление «Четыре персонажа в поисках сюжета» на Новой сцене.