«У него запой жуткий»: Райхельгауз объяснил, почему уволил Башарова

Народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз объяснил, почему уволил актёра Марата Башарова. Глава труппы заявил NEWS.ru, что причиной увольнения Башарова стал запой, поставивший под угрозу гастроли коллектива на Кипре. Райхельгауз опроверг утверждения некоторых СМИ о том, что Марат Башаров лишился работы из-за поддержки спецоперации России на Украине.

Он нарушил трудовое законодательство — не прилетел на гастроли. У нас сейчас идёт очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы, — рассказал Иосиф Райхельгауз.

Он опроверг озвученные ранее в СМИ предположения о том, что причиной увольнения Марата Башарова из «Школы современной пьесы» стала поддержка спецоперации России на Украине, которую выразил артист на своей странице в Instagram. Вчера, 24 февраля, Башаров опубликовал своё совместное фото с президентом Владимиром Путиным и написал «Спасибо».

Послушайте, ну оставьте вы фотографии с Путиным — у него (Башарова. — NEWS.ru) запои каждый месяц регулярные. А у нас огромный фестиваль — мы вынуждены в экстренном режиме искать замену, других артистов, отменять спектакли. Он может хоть с Господом Богом сфотографироваться. При этом надо работать. Особенно в этой атмосфере сегодняшней, когда все нервничают, билеты проданы, огромное количество русскоговорящих зрителей, — объяснил худрук «Школы современной пьесы».

Райхельгауз добавил, что заменил уволенного Марата Башарова другим актёром — Вадимом Колгановым, которой назвал своим любимым учеником. По словам руководителя театра, Колганов «очень выручил в этой ситуации, отменив все свои планы и прилетев к нам».

Ранее из театра им. Моссовета уволился народный артист России Александр Домогаров. Актёр обвинил художественного руководителя Евгения Марчелли в «развале» учреждения. Он объявил войну худруку, добавив, что «хочет крови» и «с наслаждением» будет наблюдать за «моральной гибелью режиссёра, когда его уберут с поста».

Режиссёр Андрей Житинкин, который более 20 лет ставил в театре им. Моссовета спектакли с участием Домогарова, в беседе с NEWS.ru назвал недальновидным решение дирекции расстаться артистом. По мнению постановщика, Александр Домогаров — настоящий профессионал и «горы может свернуть, если найти с ним общий язык».