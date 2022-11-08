7 ноября на Симоновской сцене театра Вахтангова состоялась премьера спектакля режиссёра Айдара Заббарова «Попрыгунья» по рассказу А. П. Чехова.

Главные роли в постановке исполнили Евгения Ивашова, Ян Гахарманов, Алексей Петров и другие артисты. Накануне премьеры режиссер рассказал, что в новом спектакле он хотел переосмыслить «Попрыгунью», так как увидел в рассказе пример настоящего братства и сплочения людей перед бедой. Заббаров признался, что работал над этим произведением Чехова еще на третьем курсе ГИТИСа.

«Попрыгунья» продолжает и развивает концепцию, согласно которой основой спектаклей на Симоновской сцене театра Вахтангова становится не драматургия, а прозаические и поэтические произведения: «Бовари» Флобера, «Очарованный странник» Лескова, «Обещание на рассвете» Гари, «Превращение» Кафки.

Кадры премьерного показа спектакля «Попрыгунья» в театре Вахтангова — в галерее NEWS.ru.

Евгения Ивашова, Ян Гахарманов

Евгения Ивашова, Ян Гахарманов

Алексей Петров, Евгения Ивашова, Сергей Барышев, Виталий Иванов

Алексей Петров, Евгения Ивашова, Сергей Барышев, Виталий Иванов

Спектакль «Попрыгунья» в постановке Айдара Заббарова в театре им. Вахтангова

Спектакль «Попрыгунья» в постановке Айдара Заббарова в театре им. Вахтангова

Алексей Петров

Алексей Петров

Евгения Ивашова

Евгения Ивашова

Спектакль «Попрыгунья» в постановке Айдара Заббарова в театре им. Вахтангова

Спектакль «Попрыгунья» в постановке Айдара Заббарова в театре им. Вахтангова

Алексей Петров, Евгения Ивашова, Сергей Барышев

Алексей Петров, Евгения Ивашова, Сергей Барышев

Ян Гахарманов

Ян Гахарманов

Ян Гахарманов, Евгения Ивашова

Ян Гахарманов, Евгения Ивашова

Евгения Ивашова, Юрий Поляк

Евгения Ивашова, Юрий Поляк