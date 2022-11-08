Театр Вахтангова представил новую версию «Попрыгуньи» Чехова: фото премьеры

Ян Гахарманов, Евгения Ивашова

7 ноября на Симоновской сцене театра Вахтангова состоялась премьера спектакля режиссёра Айдара Заббарова «Попрыгунья» по рассказу А. П. Чехова.

Главные роли в постановке исполнили Евгения Ивашова, Ян Гахарманов, Алексей Петров и другие артисты. Накануне премьеры режиссер рассказал, что в новом спектакле он хотел переосмыслить «Попрыгунью», так как увидел в рассказе пример настоящего братства и сплочения людей перед бедой. Заббаров признался, что работал над этим произведением Чехова еще на третьем курсе ГИТИСа.

«Попрыгунья» продолжает и развивает концепцию, согласно которой основой спектаклей на Симоновской сцене театра Вахтангова становится не драматургия, а прозаические и поэтические произведения: «Бовари» Флобера, «Очарованный странник» Лескова, «Обещание на рассвете» Гари, «Превращение» Кафки.

Кадры премьерного показа спектакля «Попрыгунья» в театре Вахтангова — в галерее NEWS.ru.