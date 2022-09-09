Театр Райхельгауза ждут перемены, а в Театре Наций похвастались цифрами Оба театра рассказали о планах на новый сезон

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Евгений Миронов

Еще два столичных театра представили зрителям свои планы на новый сезон. Сначала труппа «Школы современной пьесы» официально познакомилась с новым художественным руководителем Дмитрием Астраханом, который сменил основателя театра Иосифа Райхельгауза, а после Евгений Миронов рассказал о планах театра Наций без Чулпан Хаматовой и Ингеборги Дапкунайте. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Школа современной пьесы» повернется к классике

Для многих московских театров прошлый сезон закончился фундаментальными кадровыми изменениями. Перемены коснулись и театра «Школа современной пьесы», в которой появился новый художественный руководитель. Вместо основателя театра Иосифа Райхельгауза, который стоял во главе труппы 33 года, назначили Дмитрия Астрахана.

По словам режиссера, он еще не успел пересмотреть весь репертуар и лично поговорить с каждым из артистов. Вероятно, поэтому свой первый сбор труппы Астрахан начал с короткой биографической справки о себе. А после такого экспресс-знакомства перешел к планам.

В новом сезоне театр, изначально базирующийся на пьесах современных авторов, получит репертуарное расширение в виде классических драматургов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Астрахан

Будут расширяться границы в сторону произведений, написанных великими авторами, — сообщил Астрахан.

Затем он перечислил, кто именно из классиков положит начало новой «Школе современной пьесы». К 200-летию Александра Островского театр выпустит спектакль «Красавец мужчина», по комедии Александра Сухово-Кобылина поставят «Смерть Тарелкина», а для семейного просмотра Астрахан готовит «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. Кроме того, зрители увидят беспроигрышную комедию положений английского драматурга Брэндона Томаса «Тётка Чарлея» в постановке Павла Любимцева.

Такой выбор худрук объяснил необходимостью профессионального роста актеров, который обеспечивает как раз классическая драматургия. Сам Дмитрий Астрахан, однако, возьмётся за современность. Он поставит ранее неинсценированную пьесу киносценариста Олега Данилова «Про Вову и Машу». В театре уже ведется и над неожиданным проектом «Курбский и Грозный». Спектакль основан на переписке русского царя и беглого князя. По задумке Астрахана, должен получиться публицистический спектакль с участием хора.

Труппа молча слушала программу нового начальника, пока из первых рядов не прозвучало робкое: «А что будет со старыми постановками?»

Все спектакли сохраняются в том, виде, в котором это возможно, — заверил худрук.

Конечно, такая судьба не коснется кассового хита «Все тут» в постановке Дмитрия Крымова. Режиссер находится сейчас в Америке, а некоторые его спектакли сняты с репертуаре в нескольких театрах.

Встал вопрос и с отношением к труппе, 90% которой состоят из учеников Иосифа Райхельгауза. Эта тема особо беспокоит артиста Александра Галибина, которые спросила худрука о его методах работы.

Александр, вы не ученик Райхельгауза. Но влились в коллектив и много лет в нем работаете. Я считаю, что есть язык профессии, на котором мы и будем разговаривать, — заключил Астрахан.

Однако не все члены труппы обеспокоены переменами. Так актер Вадим Колганов в беседе с NEWS.ru напротив обрадовался внедрению в репертуар классических произведений. По словам Колганова, только классические произведения помогают артистам совершенствоваться профессионально.

Театр Наций займется поиском новых режиссеров

Сразу после сбора труппы в «Школе современной пьесы» свой 17-й сезон открыл Театр Наций. В короткой пресс-конференции художественный руководитель Евгений Миронов в дуэте с директором Марией Ревякиной отчитались за предыдущий сезон и раскрыли планы на грядущий. По словам Ревякиной, у Театра Наций все хорошо. Постоянные партнеры остались с ними, актеры сыграли 545 спектакля и съездили на гастроли в 20 городов. Несмотря на довольно высокие цены на билеты, театр похвастался 90% посещаемости.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Мария Ревякина

Первой премьерой сезона станет спектакль Марата Гацалова «Саша, привет!» по одноименному роману-антиутопии Дмитрия Данилова, главные роли в котором исполнят Игорь Горин и Наталья Вдовина.

В планах у Театра Наций выпустить более десятка премьер. В ноябре на основной сцене Данил Чащин покажет спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» по Эдварду Олби с Евгений Мироновым, Агриппиной Стекловой, Александром Новиным и Марией Смольниковой в главных ролях.

В мае зрители увидят новую постановку Юрия Бутусова «Розенкранц и Гильденстерн» по прославившей Тома Стоппарда пьесе, а в июне Андрей Прокотенко выпустит «Мадам Бовари» с Александром Семчевым и Александрой Ревенко в главных ролях. На малой сцене в январе зрители увидят «Терминал 3» Ларса Нурена в постановке Никиты Кобелева, в марте — «Предварительные итоги» Светланы Земляковой и «Толстую тетрадь» Татьяны Тарасовой.

Все Новое пространство Театр Наций отдаст под поиск новых режиссеров. Руководство выбрало троих постановщиков, которые сначала представят зрителям эскизы, а затем доработают их в полноценные спектакли. Елизавета Бондарь сделает «Конформиста» по Альберто Моравио, Артем Терёхин — «Повелителя мух» по Голдингу, а Мурат Абулкатинов — «Обыкновенное чудо» Шварца.

После оглашения планов Миронов напомнил, что у Театра Наций нет своей труппы, но каждый год в спектаклях участвуют порядка 400 человек. А такой показатель делает театр одним из самых многочисленных. Однако на этой цифре Миронов останавливаться не собирается, потому готовится принять на сцене Наций выпускной курс Олега Кудряшова.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Евгений Миронов

В финале пресс-конференции худрук напомнил присутствующим сотрудникам, что сейчас их ждет праздник в честь открытия сезона. А именно — традиционное вручение премии Корша, выдающегося антрепренера. Фирменный кирпич — символ строительства — получат работники театра, которые обычно работаю за пределами сцены: костюмеры, гримеры, администраторы, монтировщики.