Театр имени Вахтангова снизил цены билетов на 35%

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок объявил о снижении цен на билеты для зрителей сразу на 35%. В сезоне-2021/22 стоимость билетов станет меньше, чем была до начала пандемии коронавируса. Об этом Крок рассказал в беседе с NEWS.ru.

Театр — это же не только бизнес, театр — это ещё и какие-то смыслы. Когда сейчас такое тяжёлое положение у людей, мы не можем позволить себе откинуть тех зрителей, кто не в состоянии заплатить высокую цену за билеты, — пояснил директор театра имени Вахтангова.

Кирилл Крок добавил, что теперь стоимость билетов в театр станет даже ниже, чем была до коронавируса.

До ковида у нас цены были под 10 тысяч рублей, сейчас самый дорогой билет в партере стоит 6,5 тысячи рублей, но есть и более дешёвые. Поднимать цены билетов мы не планируем, пока ситуация в экономике не стабилизируется, — сказал Крок.

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