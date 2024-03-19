Танцор балета Андрис Лиепа назвал главный подарок отца Андрис Лиепа: главным подарком мне от отца стал скейтборд из Парижа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрис Лиепа

Народный артист России Андрис Лиепа признался NEWS.ru на творческой встрече в Президентской академии, что отец Марис Лиепа старался приучить его заниматься спортом с ранних лет. А главным подарком ему от отца стал скейтборд, привезенный с гастролей из Франции.

Папа приехал из Парижа, привез мне скейт. Тогда скейтов еще не было в Советском Союзе. Он даже не знал, как на нем кататься. Он сделал пару фотографий, показал, как ребята стоят на скейте. И я в Москве катался, сам научился кататься и, наверное, был первым скейтером в СССР, — сказал Лиепа.

По словам Андриса, вместе с отцом они регулярно бегали на Воробьевых горах в Москве. Народный артист вспомнил, что его папа был лучшим из тех, кто танцевал в «Спартаке». Помимо этого, Марис показал сыну и дочери закулисье балета. Лиепа отметил, что они видели «всю подноготную» этого вида искусства.

Андрис, родившийся в Москве в 1962 году, также вспомнил, как врачи даже не поверили, что его мать Маргарита была беременна. По словам Лиепы, она до конца выходила на сцену в роли Аленушки.

6 января 1962 года я и родился. Мама меня родила в сочельник. Я праздную день рождения седьмого, так как шестого мы еще постимся, а потом разговляемся, — объяснил Лиепа.

Весной 2024-го стало известно о лишении сестры Лиепы Ильзе гражданства Литвы. Соответствующее решение принял президент республики Гитанас Науседа. Причиной стали ее заявления о России. В 2000 году она в порядке исключения получила гражданство Литвы за многолетние выступления в Большом театре с литовским танцором Пятрасом Скирмантасом.