Стало известно, когда снова заработает театр «Ла Скала»

https://static.news.ru/photo/40ff66dc-8ac4-11ea-9871-fa163e074e61_660.jpg Фото: teatroallascala.org

Оперный театр «Ла Скала» в Милане готовится к открытию в сентябре. О точной дате станет известно позже.

Дирекция театра сообщила, что для возобновления работы уже выбраны произведения. Артисты исполнят «Реквием» Джузеппе Верди и Девятую симфонию Людвига ван Бетховена, передаёт газета Corriere della Sera.

Первую композицию посвятят жертвам коронавируса, вторую — символической победе над ней. Концерты также пройдут в Бергамо и Брешии, городах, наиболее пострадавших от пандемии.

«Ла Скала» одним из первых театров объявил об отмене представлений ещё в конце февраля, когда в северной области Ломбардия была выявлена вспышка коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Комитет по культуре Санкт-Петербурга снизит годовые показатели по заполняемости залов и числу спектаклей для театров, которые находятся в ведомстве структуры. Решение было принято в связи с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.