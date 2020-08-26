Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны онлайн

https://static.news.ru/photo/af3b82cc-e79c-11ea-b178-fa163e074e61_660.jpg Фото: shochiku.co.jp

Представления традиционного театра кабуки впервые стали доступны для просмотра в режиме онлайн. Спектакли было решено представить на фоне многочисленных запросов зрителей в период пандемии коронавируса.

Сейчас на сайте оператора кабуки компании Shochiku Co представлено семь постановок, среди которых «Навсикаю из Долины Ветров», основанная на одноимённом анимационном фильме режиссёра Хаяо Миядзаки. Посмотреть контент на ресурсе можно, заплатив деньги.

В случае большого спроса на спектакли театр расширит репертуар.

Кабуки в Токио закрыли в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Площадка в районе Гиндза сейчас возобновила работу, но из-за ограничений спрос остаётся неудовлетворённым, отмечает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в Японии покажут спектакль театра кабуки по мотивам трилогии «Звёздные войны» режиссёра Джея Джея Абрамса. В постановке, получившей название «Звёздные войны Кабуки: Рен и три световых меча», главную роль сыграет Ичикава Эбизо XI, представитель известной актёрской династии.