Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны онлайн

Представления традиционного театра кабуки впервые стали доступны для просмотра в режиме онлайн. Спектакли было решено представить на фоне многочисленных запросов зрителей в период пандемии коронавируса.
Сейчас на сайте оператора кабуки компании Shochiku Co
В случае большого спроса на спектакли театр расширит репертуар.
Кабуки в Токио закрыли в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Площадка в районе Гиндза сейчас возобновила работу, но из-за ограничений спрос остаётся неудовлетворённым,
Как писал NEWS.ru, в Японии покажут спектакль театра кабуки по мотивам трилогии «Звёздные войны» режиссёра Джея Джея Абрамса. В постановке, получившей название «Звёздные войны Кабуки: Рен и три световых меча», главную роль сыграет Ичикава Эбизо XI, представитель известной актёрской династии.
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