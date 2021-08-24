«Современник» снял с показа скандальный спектакль с Ахеджаковой

Московский театр «Современник» снял с показа в октябре 2021 года скандальный спектакль «Первый хлеб» с участием актрисы Лии Ахеджаковой, которую обвинили в оскорблении ветеранов из-за монолога о фронтовиках. Об этом NEWS.ru узнал из афиши, размещённой на сайте театра.

При этом в «Современнике» затруднились ответить на вопрос NEWS.ru о том, на какое время отменили спектакль, премьера которого состоялась 19 июля 2021 года, в самом конце 65-го сезона. В кассе театра уточнили, что никто пока не говорит о снятии «Первого хлеба» с репертуара навсегда, так как он «только вышел».

Ну вы же слышали всякие скандальные отзывы? Что будет со спектаклем «Первый хлеб» — непонятно. Пока в октябре его не будет, а дальше следите за афишей, — отметили в кассе.

29 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль «Современника» «Первый хлеб» на наличие оскорблений ветеранов после жалоб организации «Офицеры России».

Общественники заявили, что в постановке есть оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Её героиня приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа. За Ахеджакову вступились её коллеги, в том числе актёр Олег Басилашвили. Он призвал зрителей не посещать оскорбляющие их спектакли.

Сама Ахеджакова в ответ на недовольство зрителей и «Офицеров России» заявила, что в спектакле нет нецензурной лексики и оскорблений фронтовиков. По словам актрисы, театр «затравили» из-за назначения на должность главного режиссёра Виктора Рыжакова. Ахеджакова заявила, что противники Рыжакова есть и внутри театра.