Театр

Серебренников и Зыгарь станут жюри театрального онлайн-эксперимента

18:14, 23 апреля 2020
Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников и писатель Михаил Зыгарь станут членам жюри онлайн-эксперимента «Лаборатория Виртуального театра». Он пройдёт с 25 по 30 апреля.

Шестеро театральных режиссёров подготовят эскизы спектаклей, которые будут транслироваться в приложении Zoom, сообщает «Афиша Daily».

Продолжительность каждого представления должна составить не меньше пяти и не больше 20 минут. Роли исполнят актёры труппы иммерсивного спектакля «Вернувшиеся». Позже показанные эскизы будут доступны на YouTube-канале проекта.

Как писал NEWS.ru, Московский театр на Таганке отмечает свой 56-й день рождения. Празднование пройдёт 23 апреля в режиме онлайн.

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