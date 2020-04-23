Серебренников и Зыгарь станут жюри театрального онлайн-эксперимента

https://static.news.ru/photo/eec3a47a-8576-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников и писатель Михаил Зыгарь станут членам жюри онлайн-эксперимента «Лаборатория Виртуального театра». Он пройдёт с 25 по 30 апреля.

Шестеро театральных режиссёров подготовят эскизы спектаклей, которые будут транслироваться в приложении Zoom, сообщает «Афиша Daily».

Продолжительность каждого представления должна составить не меньше пяти и не больше 20 минут. Роли исполнят актёры труппы иммерсивного спектакля «Вернувшиеся». Позже показанные эскизы будут доступны на YouTube-канале проекта.

Как писал NEWS.ru, Московский театр на Таганке отмечает свой 56-й день рождения. Празднование пройдёт 23 апреля в режиме онлайн.