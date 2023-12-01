«Потеряли моего товарища»: Варшавер об увольнении Урина из Большого театра Варшавер: уход Урина из Большого театра — убийственная новость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Урин

Мы потеряли высочайшего профессионала, заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер, комментируя NEWS.ru увольнение Владимира Урина с поста директора Большого театра. Он добавил, что надо относится к этому философски, потому что рано или поздно заменят всех директоров.

Для меня это убийственная новость. Он высочайший профессионал, мне, конечно, очень жалко, что мы потеряли такого специалиста. Я говорю с жалостью: мы потеряли моего друга, товарища, который на самом деле для меня является одним из серьезных руководителей, которые остались на плаву в Москве и в России, — сказал Варшавер.

Он добавил, что у него нет предположений, почему Урин ушел.

Но что же делать, когда-то всех нас заменят. Надо философски к этому относиться и не обижаться. Каждому свое время, — заключил Варшавер.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о последнем дне работы в должности и попрощался с коллективом. На должность генерального директора Большого театра назначен Валерий Гергиев.