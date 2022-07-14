«Порой даже стыдно»: актёр Щербаков возмутился современным театром Актёр Щербаков возмутился современным театром в России

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Борис Щербаков

Антреприза — представление с приглашенными артистами — иногда получается более качественной, чем постановки во многих государственных театрах, заявил актёр Борис Щербаков. Современные театры в России, существующие на дотации, порой вызывают даже чувство стыда, признался он в разговоре с «МК в Питере».

Я походил по разным современным театрам и знаю, о чём говорю. Мне порой даже стыдно становится за артистов, режиссёров и художественных руководителей этих театров. Но больше всего меня возмущает, что они существуют на дотации из государственного бюджета, что мои налоги идут на их содержание! — сказал Щербаков.

Он отметил, что хорошо относится к экспериментам на сцене, но видит их сейчас очень мало, в основном же какую-то «гнусь, мат-перемат или пошлость».

Актёр театра и кино Александр Кузнецов ранее назвал закрытие театра «Гоголь-центр» историческим событием, которое обрекает страну на конец её существования. Он призвал всех актёров и режиссеров уехать из России и посмотреть, как она будет выглядеть, «когда уедут все те, кого они не хотят здесь видеть». По его мнению, у актёров, которых выгоняют, есть в распоряжении весь мир.