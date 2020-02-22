Жители Парижа были растроганы до слёз спектаклем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Наш класс». Об этом
В основу пьесы положено реальное событие: в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих односельчан — евреев. Палачами и жертвами в этой страшной истории стали десять одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип, — сообщили в агентстве.
Роли в спектакле исполнили Полина Кузьминская, Владимир Логвинов, Дарья Щербакова, Ксения Кубасова и другие молодые артисты театра.
Отмечается, что зрители аплодировали стоя.
На спектакль «Наш класс» с трудом достала билет. Так что возвращайтесь почаще в Париж, где вас очень ждут, — привели слова зрительницы в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за плохого самочувствия актёра Василия Ланового Театр имени Евгения Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», в котором был занят артист. Однако зрители отказались сдавать билеты и пришли на творческий вечер, которым был заменён спектакль.
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