https://static.news.ru/photo/23b46838-55ff-11ea-9110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Театр имени Евгения Вахтангова/facebook.com

Жители Парижа были растроганы до слёз спектаклем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Наш класс». Об этом сообщает ТАСС.

В основу пьесы положено реальное событие: в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих односельчан — евреев. Палачами и жертвами в этой страшной истории стали десять одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип, — сообщили в агентстве.

Роли в спектакле исполнили Полина Кузьминская, Владимир Логвинов, Дарья Щербакова, Ксения Кубасова и другие молодые артисты театра.

Отмечается, что зрители аплодировали стоя.

На спектакль «Наш класс» с трудом достала билет. Так что возвращайтесь почаще в Париж, где вас очень ждут, — привели слова зрительницы в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за плохого самочувствия актёра Василия Ланового Театр имени Евгения Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», в котором был занят артист. Однако зрители отказались сдавать билеты и пришли на творческий вечер, которым был заменён спектакль.