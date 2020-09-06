Новый сезон в Большом театре начнётся с «Дона Карлоса»

https://static.news.ru/photo/43206c00-f01c-11ea-8243-fa163e074e61_660.jpg Дон Карлос - Юсиф Эйвазов, княгиня Эболи - Екатерина Губанова Фото: Дамир Юсупов/Большой театр/bolshoi.ru

Опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» откроет новый, 245-й сезон в государственном академическом Большом театре России. Премьера состоится 6 сентября.

Главные партии в ней исполнят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. При этом, по словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, открытие сезона будет проходить с учётом всех санитарных норм.

Ни один сотрудник не заходит в театр, пока ему не измерили температуру. И массовые коллективы собираем только по мере крайней необходимости, — рассказал он.

16 марта 2020 года Большой театр был закрыт для зрителей из-за пандемии коронавируса. Теперь до конца года состоятся несколько премьер, не показанных в прошлом сезоне. По словам Урина, речь идёт о трёх одноактных балетах трёх молодых хореографов: «Танцемания» Вячеслава Самодурова, «Времена года» Артемия Белякова и «Сделано в Большом» Антона Пимонова, передаёт телеканал «Россия — Культура»

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист Белоруссии Виктор Манаев и часть актёров белорусского Национального академического театра имени Янка Купалы уволились из труппы. Это произошло после ухода генерального директора учреждения Павла Латушко.