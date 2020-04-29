Народный артист России Альберт Панков ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/29e63758-8af8-11ea-9399-fa163e074e61_660.jpg Альберт Панков Фото: muzcomedy/facebook.com

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался актёр Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что сегодня, 30 апреля 2020 года, на 87-м году жизни скончался народный артист России Альберт Павлович Панков, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Альберт Павлович являлся актёром «великолепной школы», прекрасно пел и был создателем ярких, выразительных образов на сцене, передаёт ТАСС.

Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный, — заявили в театре.

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