Народный артист России Альберт Панков ушёл из жизни

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался актёр Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков.
Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что сегодня, 30 апреля 2020 года, на 87-м году жизни скончался народный артист России Альберт Павлович Панков, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Альберт Павлович являлся актёром «великолепной школы», прекрасно пел и был создателем ярких, выразительных образов на сцене,
Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный, — заявили в театре.
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