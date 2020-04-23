Театр

МХАТ им. Горького отметит юбилей спектакля «Три сестры» Немировича-Данченко

13:44, 24 апреля 2020
Фото: www.mxat-teatr.ru

МХАТ имени Горького отмечает 80-летие спектакля «Три сестры», поставленного Владимиром Немировичем-Данченко по пьесе русского писателя Антона Чехова. Мероприятие будет состоять из цикла программ, посвящённых постановке 1940 года.

Представители театра напомнили, что самой пьесе в 2020 году исполнилось 120 лет, а Антону Чехову — 160 лет, передаёт ТАСС.

Эта постановка Владимира Ивановича Немировича-Данченко считается особой страницей в истории русского театра. Благодаря Музею МХАТ, бережно хранящему исторические материалы, стала возможной полная реставрация легендарного спектакля, — рассказала собеседница агентства.

Как писал NEWS.ru, Московский театр на Таганке отметил свой 56-й день рождения. Празднование прошло 23 апреля в режиме онлайн.

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