МХАТ им. Горького отметит юбилей спектакля «Три сестры» Немировича-Данченко

МХАТ имени Горького отмечает 80-летие спектакля «Три сестры», поставленного Владимиром Немировичем-Данченко по пьесе русского писателя Антона Чехова. Мероприятие будет состоять из цикла программ, посвящённых постановке 1940 года.
Представители театра напомнили, что самой пьесе в 2020 году исполнилось 120 лет, а Антону Чехову — 160 лет,
Эта постановка Владимира Ивановича Немировича-Данченко считается особой страницей в истории русского театра. Благодаря Музею МХАТ, бережно хранящему исторические материалы, стала возможной полная реставрация легендарного спектакля, — рассказала собеседница агентства.
Как писал NEWS.ru, Московский театр на Таганке отметил свой 56-й день рождения. Празднование прошло 23 апреля в режиме онлайн.
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