Мария Шукшина раскритиковала противовирусные правила для театров

https://static.news.ru/photo/8b033274-1609-11eb-bbd9-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Актриса Мария Шукшина прокомментировала правила посещения театров, введённые для противодействия распространению COVID-19. Знаменитость уверена, что меры безопасности отпугнут самых стойких зрителей.

53-летняя актриса отметила, что с правилом о входе по QR-коду «даже карантин вводить не надо» — большинство поклонников театрального искусств и так останутся дома.

Раньше, чтобы пойти в театр, надо было соблюдать определённый дресс-код, теперь QR-код. Не иначе как [хотят] добить тех стойких, несгибаемых любителей театра, готовых выдержать все три часа тряпку на лице и целлофан на руках ради искусства, — написала Шукшина в Instagram.

Актриса пригласила москвичей и гостей города в театр «Русская песня» 31 октября на спектакль «Калина красная».

Грядущий спектакль будет последним в этом году в символичный день, как образ борьбы всего светлого со всей нечистью, — заявила Шукшина.

Ранее Шукшина рассказала о миллионных гонорарах, которые звёзды получают за участие в ток-шоу, передавал NEWS.ru.