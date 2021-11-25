Театральный критик: артисты из РФ покажут толерантную версию «Щелкунчика»

Театральный критик Марина Тимашева предположила, что российские танцоры согласятся показать более толерантную версию балета «Щелкунчик» в угоду иностранным зрителям, передаёт «360». Ранее Государственный балет Берлина решил отменить реконструкцию постановки оригинального «Щелкунчика» 1892 года из-за расовых стереотипов. В частности, в ней были показаны загримированные под африканцев дети.

Мне бы очень хотелось верить, что в России мы до этого не докатимся, но в то же время мы всё время катимся именно в этом направлении. Так что оптимизм мой очень умеренный и осторожный, — отметила Тимашева.

По словам театрального критика, многие отечественные артисты принимают любые правила, лишь бы выйти на сцену.

Тимашева также подчеркнула, что перемены в классических постановках довольно давно допустимы. Когда речь идёт о реставрации оригинальных версий спектаклей, то они тоже не полностью соответствуют исходному образцу.

Это совершенно другая ситуация: тут не какой-то хореограф решил заменить какое-то па-де-де или кулисы, используя вместо них современные возможности. Тут, по сути, вопрос идеологии, и с моей точки зрения, это просто какое-то посмешище и абсолютный позор, — высказалась Тимашева.

По словам театрального критика, теперь в американских фильмах английского лорда может сыграть чернокожий актёр, то есть от понятия «историзм» вовсе отказываются и не соблюдают никакой исторической логики.

Ранее стало известно, что постановку «Щелкунчик» российских хореографов Василия Медведева и Юрия Бурлака решили временно приостановить в Берлине из-за «неполиткорректных эпизодов». Виной всему блэкфейсинг и «стереотипное» изображение жителей Китая.