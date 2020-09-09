Козловского вызвали в суд за удар зрительницы флейтой по голове

https://static.news.ru/photo/5f1c2c12-f2f3-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский приглашён в суд в качестве свидетеля по иску зрительницы к МДТ за травму, полученную в ходе спектакля в Петербурге. Елизавета Видус требует с театра миллион рублей за моральный вред, возмещение стоимости билета, расходов на лечение и штраф за то, что во время спектакля «Гамлет» ей в голову отлетела металлическая часть от флейты.

Флейта была в руках у Козловского, исполнявшего роль принца Гамлета. Женщина получила травму и теперь требует возместить ущерб, сообщает Пятый канал.

На сегодня состоялось первое судебное заседание по иску зрительницы к театру. Заслуженный артист Данила Козловский вызван на следующее заседание суда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 мая 2020 года актёру и заслуженному артисту России Даниле Козловскому исполнилось 35 лет. За время своей карьеры он сыграл в нескольких нашумевших кинолентах, сериалах, причём как российских, так и зарубежных, а также попробовал себя в режиссуре картины «Тренер».