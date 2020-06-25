Умерла актриса Ирина Замотина

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Умерла российская актриса Ирина Замотина. Ей был 81 год.

В Театре имени Ленсовета сообщили, что актриса скончалась в Санкт-Петербурге 24 июня, передаёт РИА Новости.

Её яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах. Ни мы, ни зрители никогда не забудем её роли в спектаклях «Таня», «Щедрый вечер», «Пигмалион» и многих других, — говорится в сообщении.

Ирина Замотина родилась 11 апреля 1939 года в городе Куйбышевка. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии стала актрисой Театра имени Ленсовета.

Артистка также снялась в фильме «На войне как на войне» и приняла участие в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Как писал NEWS.ru, российские актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере «Они» режиссёра Елены Хазановой, известной по картине «Один вдох».