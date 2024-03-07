«Болезнь прогрессировала»: директор театра Вахтангова об отъезде Туминаса Директор театра Вахтангова: отъезд Туминаса из России не был связан с СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Римас Туминас

Болезнь Римаса Туминаса прогрессировала и в связи с этим он был вынужден уехать из России на лечение, рассказал NEWS.ru о последнем годе жизни бывшего худрука театра имени Евгения Вахтангова директор Кирилл Крок. Он добавил, что отъезд Туминаса никак не был связан с СВО.

Римас уехал из России 9 февраля 2022 года, я подчеркиваю, это не было связано с СВО. Он уехал по состоянию здоровья, потому что ему нужно было лечиться в Израиле, — сказал Крок.

По его словам, для Туминаса это было очень тяжелое решение, потому что он очень любил театр Вахтангова и Россию. Но в связи с тем, что болезнь прогрессировала и ему все больше надо было время уделять своему здоровью, он честно сказал, что он это делать просто не может физически, отметил Крок. Поэтому, по его словам, Туминас был вынужден оставить должность художественного руководителя театра.

Туминас был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года до 6 мая 2022-го. Режиссер вывел его на одну из ведущих позиций среди драматических театров по всей территории РФ. Он поставил такие спектакли, как «Дядя Ваня», «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Война и мир»

Ранее стало известно, что Туминас умер после продолжительной болезни в возрасте 72 лет в реанимации итальянской больницы.