Богомолов раскрыл, как в Театре Виктюка восприняли его назначение худруком Богомолов увидел надежду у труппы Театра Виктюка после его назначения худруком

Назначенный худруком Театра Романа Виктюка Константин Богомолов рассказал, что труппа проявила заинтересованность во время встречи с ним. По его словам, которые приводит РИА Новости, в глазах у артистов он увидел надежду. Пришедших с ним менеджеров актеры также приняли радушно, без сопротивления и непонимания, уточнил он.

Постарался донести до коллектива свою позицию. Свой оптимизм. И свою бескомпромиссность в деле строительства театра. В глазах актеров увидел заинтересованность и надежду, — сказал он.

О назначении Богомолова худруком Театра Виктюка ранее сообщили в правительстве Москвы. Аналогичную должность в Театре сатиры занял Евгений Герасимов, а новым директором «Современника» стал Владимир Машков.

В беседе с NEWS.ru Евгений Герасимов рассказал, что Московский академический театр сатиры нуждается в перезагрузке. По его словам, необходимо вернуться к истокам — постановкам, сделавшим театр уникальным и сформировавшим его выделяющийся среди других стиль. В этом сложностей не будет, заверил он. Однако площадка Театра сатиры находится в аварийном состоянии, добавил он. По его словам, она практически не работает, а труппа стала очень большой.