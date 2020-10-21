Блёданс рассказала о надбавках играющим в театре звёздам

Звёздные актёры получают надбавки в театрах, заявила актриса Эвелина Блёданс. Ранее её коллега Кристина Асмус сказала, что получает менее 22 тысяч рублей за работу на сцене.
У меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звёздам дают надбавку, — сказала Блёданс
порталуTeleprogramma.pro.
Актриса отметила, что базовая ставка для всех примерно составляет сумму, описанную Асмус.
При этом Блёданс заметила, что в государственном театре никогда не работала. Она трудится в антрепризе, а там другой расчёт гонораров.
Ты напрямую договариваешься с продюсером, — сказала Блёданс.
Ранее NEWS.ru писал, что Станислав Садальский подтвердил слова Асмус о низких зарплатах в театре.