Блёданс рассказала о надбавках играющим в театре звёздам

https://static.news.ru/photo/37c27098-139d-11eb-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звёздные актёры получают надбавки в театрах, заявила актриса Эвелина Блёданс. Ранее её коллега Кристина Асмус сказала, что получает менее 22 тысяч рублей за работу на сцене.

У меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звёздам дают надбавку, — сказала Блёданс порталу Teleprogramma.pro.

Актриса отметила, что базовая ставка для всех примерно составляет сумму, описанную Асмус.

При этом Блёданс заметила, что в государственном театре никогда не работала. Она трудится в антрепризе, а там другой расчёт гонораров.

Ты напрямую договариваешься с продюсером, — сказала Блёданс.

Ранее NEWS.ru писал, что Станислав Садальский подтвердил слова Асмус о низких зарплатах в театре.