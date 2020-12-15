Бабкина раскритиковала власти за ограничения в театрах

https://static.news.ru/photo/eb8e0392-3f73-11eb-ada9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина в эксклюзивном интервью NEWS.ru обратилась к властям с критикой действующих ограничений в связи с распространением коронавируса. В Москве число зрителей в театре не должно превышать 25% от общей заполняемости зала.

Мы должны работать даже при 25-процентной заполняемости зала. Тоже мне нашли самое грязное место. А метро? А рынки? Идите туда. Что вы какие-то глупости придумываете? Маленькая тесная связь, когда люди проходят между рядами. Да у меня тысячник зал, они не касаются друг друга, — сказала Бабкина.

По мнению народной артистки, это приводит к отчуждению людей от театра. Она вместе с другими культурными деятелями пытается изменить ситуацию с ограничениями.

Мы ходим в департамент. Капаем на мозги. Призываем подумать, создать экспертизу, которая будет нас слышать, — мы будем приводить примеры. Почему без нас нас же и женят? — отметила Бабкина.

Певица весной перенесла коронавирус: Бабкина попала в больницу, и её подключили к аппарату ИВЛ. Кроме того, артистка пояснила, почему не может стать донором крови для больных COVID.

Полное интервью с Надеждой Бабкиной смотрите по ссылке .