Теннисный сезон могут возобновить после 3 августа

Приостановленный из-за коронавирусной пандемии теннисный сезон не возобновится по крайней мере до 3 августа.
Об этом
Как отмечает Marca, общий для мужчин и женщин турнир в Вашингтоне, начало которого было запланировано на 3 августа, вероятно, не состоится. Также вряд ли пройдёт турнир WTA в Монреале в середине августа. Есть шанс возобновить сезон общим турниром в Цинциннати (США), который запланирован на третью неделю последнего летнего месяца.
Как писал NEWS.ru, победитель «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде немецкий теннисист Кевин Кравиц устроился работать в супермаркет во время пандемии коронавируса.
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