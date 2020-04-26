Теннисный сезон могут возобновить после 3 августа

https://static.news.ru/photo/f3e5b504-87e4-11ea-abc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановленный из-за коронавирусной пандемии теннисный сезон не возобновится по крайней мере до 3 августа.

Об этом сообщает испанская газета Marca со ссылкой на свои источники. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) остановили все соревнования до 13 июля. Издание утверждает, что руководящие органы теннисных организаций после серии совещаний решили продлить этот срок до 3 августа.

Как отмечает Marca, общий для мужчин и женщин турнир в Вашингтоне, начало которого было запланировано на 3 августа, вероятно, не состоится. Также вряд ли пройдёт турнир WTA в Монреале в середине августа. Есть шанс возобновить сезон общим турниром в Цинциннати (США), который запланирован на третью неделю последнего летнего месяца.

Как писал NEWS.ru, победитель «Ролан Гаррос» 2019 года в парном разряде немецкий теннисист Кевин Кравиц устроился работать в супермаркет во время пандемии коронавируса.