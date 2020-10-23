Теннисистка Кудерметова не вышла в полуфинал турнира в Остраве

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Россиянин Андрей Рублёв выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоялся в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борну Чорича.

22-летний Рублёв одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. С 23-летним Чоричем он встретился на корте уже в четвёртый раз, все их матчи прошли на «харде» и завершились победами россиянина....