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Теннисистка Кудерметова не вышла в полуфинал турнира в Остраве

21:40, 23 октября 2020
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова Фото: CTK Photo/Jaroslav Ozana/Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не вышла в полуфинал теннисного турнира в Остраве (Чехия).

Так, россиянка в рамках четвертьфинала уступила американке Дженнифер Брэди со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Время матча составило 1 час 57 минут.

Известно, что призовой фонд турнира превышает $525 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Андрей Рублёв выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоялся в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борну Чорича.

22-летний Рублёв одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

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