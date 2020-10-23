Теннисистка Кудерметова не вышла в полуфинал турнира в Остраве

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не вышла в полуфинал теннисного турнира в Остраве (Чехия).
Так, россиянка в рамках четвертьфинала уступила американке Дженнифер Брэди со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Время матча составило 1 час 57 минут.
Известно, что призовой фонд турнира превышает $525 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Андрей Рублёв выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоялся в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борну Чорича.
22-летний Рублёв одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4.