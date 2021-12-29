Теннисист Рублёв рассказал, что сделал с подаренным за золото Олимпиады BMW

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Колумбийский теннисист Алехандро Гомес временно отстранён от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении кокаина. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), в анализе мочи спортсмена обнаружены следы наркотических средств.

Отмечается, что в организме спортсмена был найден метаболит кокаина. Употребление наркотических средств запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Временное отстранение Гомеса вступает в силу с 15 декабря и будет длиться вплоть...