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Теннисист Рублёв рассказал, что сделал с подаренным за золото Олимпиады BMW

Теннисист Рублёв заявил, что отдал отцу подаренный за золото BMW X5
14:29, 30 декабря 2021
Теннисист Рублёв рассказал, что сделал с подаренным за золото Олимпиады BMW Андрей Рублёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что отдал отцу подаренный за золото Олимпиады в Токио BMW X5. По его словам, он не в курсе, что в дальнейшем стало с машиной, сообщает «Известия».

Как распорядился с машиной? Оставил отцу. Продал он её или оставил себе, не знаю, — заявил он.

Андрей Рублёв завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио. Он выступал в миксте с Анастасией Павлюченко.

Ране сообщалось, что американская теннисистка, 18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт заявила, что нельзя проводить Олимпиады в странах, которые идут против всего человечества. Она отметила, что её «передёргивало», когда Игры проходили в России. 

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