Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основным критерием успешного выступления на Открытом чемпионате США российский теннисист Даниил Медведев считает психологическую устойчивость. Его слова приводятся на официальном сайте US Open

Спортсмен уже дошёл до финала турнира, и сейчас ему предстоит бой за титул. В финале россиянин встретится со второй ракеткой соревнований испанцем Рафаэлем Надалем.

В полуфинале Медведев победил болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Российский теннисист отмечает, что турниры Большого шлема сильно отличаются от других соревнований.

Нужно выиграть больше партий, чтобы дойти до финала. Это тяжело психологически. Раньше у меня возникали с этим проблемы — лучшим результатом на турнирах Большого шлема был четвёртый раунд, — рассказал Медведев.

Теннисист отметил, что на этой неделе ситуация изменилась и он чувствует в себе силы бороться за победу.

Я выиграл несколько матчей из четырёх сетов, что доказывает, насколько хорошо я готов как психологически, так и физически, — сказал спортсмен.

Но во время турнира в Нью-Йорке у Медведева не всё шло гладко. Большая часть болельщиков освистывала россиянина. Теннисист после одного из матчей обратился к публике и сказал, что это даёт ему силы и «пока вы меня освистываете, я буду побеждать». После игры со швейцарским теннисистом Станисласом Вавринкой болельщики проводили Медведева овацией.

Ранее Медведев, обыгравший в полуфинале Димитрова в трёх сетах, признался, что в первой партии чувствовал себя не лучшим образом, писал News.ru. 

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