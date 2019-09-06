https://static.news.ru/photo/f5094c06-d13d-11e9-9525-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основным критерием успешного выступления на Открытом чемпионате США российский теннисист Даниил Медведев считает психологическую устойчивость. Его слова приводятся на официальном сайте US Open .

Спортсмен уже дошёл до финала турнира, и сейчас ему предстоит бой за титул. В финале россиянин встретится со второй ракеткой соревнований испанцем Рафаэлем Надалем.

В полуфинале Медведев победил болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Российский теннисист отмечает, что турниры Большого шлема сильно отличаются от других соревнований.

Нужно выиграть больше партий, чтобы дойти до финала. Это тяжело психологически. Раньше у меня возникали с этим проблемы — лучшим результатом на турнирах Большого шлема был четвёртый раунд, — рассказал Медведев.

Теннисист отметил, что на этой неделе ситуация изменилась и он чувствует в себе силы бороться за победу.

Я выиграл несколько матчей из четырёх сетов, что доказывает, насколько хорошо я готов как психологически, так и физически, — сказал спортсмен.

Но во время турнира в Нью-Йорке у Медведева не всё шло гладко. Большая часть болельщиков освистывала россиянина. Теннисист после одного из матчей обратился к публике и сказал, что это даёт ему силы и «пока вы меня освистываете, я буду побеждать». После игры со швейцарским теннисистом Станисласом Вавринкой болельщики проводили Медведева овацией.

Ранее Медведев, обыгравший в полуфинале Димитрова в трёх сетах, признался, что в первой партии чувствовал себя не лучшим образом, писал News.ru.