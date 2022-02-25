Русская ракетка: как Медведев стал лучшим теннисистом мира

В последний день февраля произойдёт историческое событие для российского спорта. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновит рейтинг, и новым его лидером станет Даниил Медведев. Последний раз российский игрок добирался до первой строчки больше 20 лет назад — это был Марат Сафин. Рассказываем о том, как Медведев становился лучшим теннисистом мира.

Акапулько ай-я-я-яй

Судьбоносными для изменения расстановки сил в мировом мужском теннисе стали турниры ATP в Акапулько и Дубае. Действующий лидер рейтинга Новак Джокович в ОАЭ на стадии 1/4 финала неожиданно в двух сетах уступил 123-му номеру рейтинга Иржи Веселы и прекратил борьбу за титул. Медведев же выступает в Мексике, где уже добрался до полуфинала.

Это позволило Медведеву довести количество рейтинговых очков до 8615. У Джоковича же к 28 февраля уже будет на 410 очков меньше. Так что гегемония серба, который суммарно провёл на вершине рекордную 361 неделю, прервалась.

Нелегко играть в матче, когда получаешь такие новости в течение дня. Первой целью для меня было победить сегодня, потому что я здесь для того, чтобы стараться выигрывать в каждом матче, в котором играю. Но это определённо отличная новость, — заявил Медведев после победы над японцем Ёсихито Нисиокой в четвертьфинале турнира в Акапулько.

Матч 1/4 финала теннисного турнира в Акапулько: Даниил Медведев (Россия) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3. На фото: Есихито Нисиока Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press

У россиянина есть шанс укрепить позиции в рейтинге ATP. В полуфинале турнира в Мексике он попробует поквитаться с испанцем Рафаэлем Надалем за обидное поражение в решающем матче Australian Open. Игра пройдёт 26 февраля.

Дело в шлеме и вакцине

Судьбоносными для перестановки сил на вершине мирового рейтинга стали два последних турнира Большого шлема, на которых игроки могут заработать максимальное количество рейтинговых очков. На US Open, проходившем осенью, Джокович планировал одержать очередную победу и собрать календарный Большой шлем, но в его планы вмешался Медведев.

Серб и россиянин встретились в решающем матче турнира, который продлился всего три сета и завершился победой россиянина с одинаковым счётом во всех партиях — 6:4, 6:4, 6:4. Эта победа стала для Медведева первой и пока единственной на турнирах Большого шлема, а у Джоковича прервалась красивая серия из трёх титулов подряд.

Однако настоящие проблемы были у серба впереди. Из-за отказа вакцинироваться от коронавируса его сначала не захотели пускать в Австралию на первый турнир Большого шлема в нынешнем году — Australian Open. Затем спортсмена вроде бы пустили, но после долгих судебных тяжб всё же выставили с континента.

Сербский теннисист Новак Джокович Mathias Schulz via imago-images.de/Global Look Press

Медведев отсутствием главного конкурента воспользовался практически на сто процентов. Он уверенно шёл к решающему матчу, где в соперниках у него оказался не побеждавший в Австралии с 2009 года Рафаэль Надаль. В первых двух партиях россиянин взял верх, и когда уже казалось, что титул от него никуда не уйдёт, испанский ветеран совершил сумасшедший камбэк и вырвал победу. В любом случае, AO серьёзно пополнил очковую копилку Медведева. Пропустивший турнир Джокович не заработал вообще ничего и позволил россиянину серьёзно сократить отставание.

Великие предки

Медведев стал третьим россиянином в истории, которому удалось добраться до первой строчки в рейтинге ATP. В последний раз это произошло в далёком апреле 2001 года. Тогда на мировой арене блистал Марат Сафин, который в начале нулевых дважды побеждал на турнирах Большого шлема, выигрывал турниры ATP и на равных бился с лучшими теннисистами планеты.

Марат Сафин Денисов Роман/ИТАР-ТАСС

Чуть раньше мировой теннис разрывал другой россиянин — Евгений Кафельников. В конце 1990-х теннисист выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре — в парном. После чего ему на смену постепенно пришёл Сафин. В какой-то момент оба играли классно, что позволило сборной России выиграть Кубок Дэвиса в 2002 году.

С тех пор в российском мужском теннисе долгие годы не было никого, кто мог бы хоть немного приблизиться по уровню к той знаменитой парочке. И вот относительно недавно в топ ворвался Медведев. Он стал всего лишь 27-м теннисистом, которому удалось стать первой ракеткой мира. Теперь задачей для россиянина будет как можно дольше удержаться на вершине. Кстати, Медведева уже поздравил Джокович. Он подчеркнул, что считает достижение коллеги заслуженным.