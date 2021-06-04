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Российскую теннисистку задержали в Париже из-за подозрений в нечестной игре

12:08, 04 июня 2021
Яна Сизикова Яна Сизикова Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Российская теннисистка Яна Сизикова, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, была задержана в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что её заподозрили в умышленном проигрыше гейма в матче «Ролан Гаррос» в прошлом году. В паре с Мэддисон Бренгл, в игре против румынок Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6) Сизикова сделала две двойные ошибки и проиграла гейм под ноль. На проигрыш того гейма были зафиксированы ставки в десятки тысяч долларов. 

Задержание произошло, когда 26-летняя спортсменка выходила с сеанса массажа после матча парного разряда. В той встрече Сизикова вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграли австралийской паре Айла Томлянович / Сторм Сандерс (1:6, 1:6). В номере отеля, где остановилась 26-летняя спортсменка, были произведены обыски.

В одиночном разряде «Ролан Гаррос — 2021» Сизикова участия не принимала.

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