Министр спорта Великобритании Найджел Хаддстон заявил, что властям Королевства нужно выяснить, поддерживают ли российские теннисисты политику президента страны Владимира Путина. Если их опасения подтвердятся, то против игроков из Р" будут предприниматься «определённые меры», сообщает CNN.

Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках, — сказал глава ведомства.

Уимблдон пройдёт в Великобритании с 17 июня по 10 июля.

Ране сообщалось, что генеральный директор Федерации тенниса Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что российские теннисисты могут принять участие в турнире «Ролан Гаррос», который состоится с 22 мая по 5 июня этого года. Спортсмены выступят в нейтральном статусе.

О начале военной спецоперации по «демилитаризации» Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.