Победитель «Ролан Гаррос» вышел на работу в магазин во время коронавируса

https://static.news.ru/photo/f6d5700e-87af-11ea-b5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kevinkrawietz/instagram.com

Победитель «Ролан Гаррос» (Открытого чемпионата Франции) 2019 года в парном разряде немецкий теннисист Кевин Кравиц рассказал, что устроился работать в супермаркет во время пандемии коронавируса.

Уже несколько недель я работаю в супермаркете за 450 евро. Пока сидеть на кассе мне не разрешили, я раскладываю продукты по полкам со своим приятелем, — цитирует Кравица Spiegel.

Спортсмен отметил, что давно хотел «попробовать на нормальную работу», и рад, что у него появилась такая возможность.

Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.