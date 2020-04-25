Победитель «Ролан Гаррос» вышел на работу в магазин во время коронавируса

Победитель «Ролан Гаррос» (Открытого чемпионата Франции) 2019 года в парном разряде немецкий теннисист Кевин Кравиц рассказал, что устроился работать в супермаркет во время пандемии коронавируса.
Уже несколько недель я работаю в супермаркете за 450 евро. Пока сидеть на кассе мне не разрешили, я раскладываю продукты по полкам со своим приятелем, — цитирует Кравица Spiegel.
Спортсмен отметил, что давно хотел «попробовать на нормальную работу», и рад, что у него появилась такая возможность.
Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен