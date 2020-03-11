https://static.news.ru/photo/19163532-6437-11ea-beac-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Теннисный турнир серии «Мастерс» в Майами отменён из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Флориде, сообщает Sky Sport Italia.

Таким образом, теннисный сезон лишился второго крупного турнира. Ранее был отменён«Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Miami Open был запланирован на период с 24 марта по 3 апреля.

Также отменена финальная стадия Кубка Федерации — 2020 и и розыгрыш соревнований категории International в чешской Праге.

Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса.