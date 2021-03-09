Это сладкое слово Доха: мир готовится к возвращению Федерера

Для очень большого количества людей начавшаяся неделя — самая волнительная в году: в тур возвращается Роджер Федерер, один из величайших теннисистов всех времён. Он сыграет на турнире в Дохе, где побеждал трижды: в 2005-м, 2006-м и 2011 году. Ещё никогда Роджер не пропускал 14 месяцев из-за травмы, тем более из-за такой серьёзной (две операции на колене), так что волнение витает в воздухе. Каким окажется это возвращение и что окружает самое ожидаемое теннисное событие начала года — в материале NEWS.ru.

Если говорить о фоне, на котором происходит возвращение Роджера в тур, то здесь есть одна очень большая новость: Новак Джокович в этот понедельник начал 311-ю неделю на вершине рейтинга и обошёл Федерера, у которого 310 недель. То есть официально Новак стал самым рейтинговым теннисистом в истории. 311 недель — это ровно шесть лет. Скорее всего, этот рекорд не будет побит в ближайшие десятилетия, так никто из действующих игроков его не достанет, а когда появятся новые, способные доминировать так долго, никто не скажет даже приблизительно.

Роджеру уже 39 лет, и представить себе его возвращение на вершину рейтинга сейчас почти нереально. Для этого ему нужно в следующие 12 месяцев выиграть Уимблдон, дойти как минимум до полуфинала-финала ещё на двух «шлемах» и взять, как минимум, три «мастерса». При этом, как само собой разумеющееся, идут титулы на любимых «пятисотках» швейцарца — в Галле и Базеле. Реально ли показать такие результаты в 40?

Нормальный человек скажет: «Нет». Для людей с этой планеты это действительно выглядит невозможным. Хотя Роджер не раз доказывал, что для него лимитов нет, сейчас ему всё же не 25 лет и даже не 35 (четыре года назад он тоже пропускал длительный срок из-за травмы, и в него так же мало кто верил, а он взял и сходу выиграл три «шлема», вследствие чего вернулся на первую строчку рейтинга), а 39...

В этом возрасте в профессиональный теннис почти никто не играет, не то что «шлемы» не выигрывает.

Роджер Федерер vk.com/betterer

Сам Роджер на пресс-конференции сказал, что хотя он и чувствует себя хорошо, ожиданий особых не имеет. Главное для него сейчас — снова почувствовать соревновательный ритм и понять, готово ли его тело к нескольким сложным матчам подряд. Если готово, то основная цель на 2021 год — Уимблдон. Английский «шлем», пожалуй, единственный, где Роджер всегда будет считаться фаворитом номер 1–2 вне зависимости от результатов на других турнирах.

Он выиграл там восемь титулов и ещё четыре раза проигрывал в финале, и то и другое — рекорды всех времён. Трава центрального корта — как раз то покрытие, на котором швейцарец может выигрывать легко и быстро: физика там играет намного меньшую роль, чем подача и радиоуправляемый форхенд. Эти два навыка с возрастом потерять невозможно. Это как на велосипеде кататься: один раз научился и всю жизнь умеешь.

Что касается Дохи, то ещё никогда фанаты Роджера не ждали матчей с таким волнением. Тренировки — это хорошо, но пока ты не играешь официальных матчей, ты не можешь знать, насколько ты действительно готов. 14 месяцев простоя не шутки даже для молодых спортсменов, а что будет с организмом 39-летнего человека, пусть даже и прекрасно натренированного, — это вообще секрет за несколькими печатями. Сколько примеров мы видели, когда возрастной спортсмен возвращается после травмы, но потом быстро уходит окончательно: либо результаты даже близко не напоминают прежние, либо случается новая травма, которая всё перечёркивает. Таких примеров больше, чем обратных.

Учитывая, как серьёзно Роджер подходит к делу, вряд ли он выйдет на корт без полной уверенности в том, что он к этому готов. Он — один из тех игроков, которые не будут доигрывать карьеру просто так, лишь бы покрасоваться. Либо он будет играть финалы, либо не будет играть вообще. И в этот четверг мы все увидим, насколько Роджер будет похож на самого себя до травмы.

Благо, первый матч в Дохе не должен стать для него неразрешимым тестом: Жереми Шарди или Дэн Эванс — ребята, которых Роджер обыгрывал в общей сложности семь раз, при одном поражении (от Шарди на грунте в 2014-м). До финала там вообще путь довольно простой при условии хорошей готовности швейцарца, а в решающем матче есть риск встретиться с Андреем Рублёвым или Домиником Тимом, которые сейчас просто так не отпустят с корта никого. Хотя какой там финал, сейчас бы просто дождаться Роджера на корте. Одно это лучший подарок для фанатов тенниса (кроме тех, кто болеет за Джоковича), который они только могли получить.