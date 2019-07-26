https://static.news.ru/photo/370ae83e-af7a-11e9-bd4b-fa163e074e61_1024.jpg Новак Джокович Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в Монреале в связи с восстановлением после победы на Уимблдоне.

Я решил дать своему организму больше времени на отдых и восстановление перед возвращением на корт, — приводит слова Джоковича официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее 32-летний спортсмен квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Соперник серба в финале Уимблдона-2019 швейцарский теннисист Роджер Федерер также не сыграет на турнире в Монреале, писал News.ru.