Девочки, мальчики играют: в Австралии начинается теннисный блокбастер

Австралия, возможно, находится очень далеко, но в каждом году есть две недели, когда для миллионов людей она становится почти домом. Фанаты тенниса ничего не ждут так сильно, как турнира Большого шлема, проходящего на Зелёном континенте зимой. Всё-таки он первый в году, проходит после долгого межсезонья, когда по теннису успеваешь очень соскучиться. В пятницу, за два дня до старта Australian Open, состоялась его жеребьёвка, и там есть о чём поговорить.

Попробуй отними

Очень давно, целых 16 лет у российских фанатов тенниса не было перед стартом Australian Open таких серьёзных надежд на титул. Тогда Марат Сафин подходил к чемпионату в статусе игрока, которого реально мог остановить только Федерер. Марат, как известно, ту битву выиграл и стал чемпионом. А сейчас у России есть два игрока, которые приехали в Австралию не просто поиграть в теннис, а бороться за главный приз — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Если победа второго станет сенсацией, то Даня на полном серьёзе может считаться фаворитом номер 1-2.

Самое сложное для него, как ни странно — это выиграть первый матч. Сказать, что ему не повезло со жребием — ничего не сказать: Вашек Поспишил в первый же день турнира — это ад. Канадец сейчас играет в лучший теннис в жизни, подаёт на уровне топ-10, что на быстрых кортах играет важнейшую роль. Дане придётся тащить очень много мячей, бегать из угла в угол и держать уровень на протяжении нескольких часов. Если получится пройти Поспишила, то дальше дорога открыта до четвертьфинала, а там его, скорее всего, будет ждать... Андрей Рублёв.

Bai Xuefei/XinHua

Два лучших россиянина попали в одну часть сетки, что не очень хорошо. Но и не очень плохо, до четвертьфинала ведь в любом случае надо дойти. Шансы Рублёва там оказаться очень высоки, на его пути не видно игроков, кто реально мог бы его тормознуть в нынешней форме: ни Монтейро, ни Сонего, ни Куэрри, ни даже Баутисте сейчас это не по силам. Сенсации случаются, но если Андрей будет играть так, как он играет в последние полгода, — первый четвертьфинал в Австралии от него никуда не денется.

Есть ещё Карен Хачанов, который по потенциалу вполне сопоставим с Даней и Андреем, но с его формой в последние два года были проблемы, поэтому в его прорыв в Мельбурне верится слабо. Особенно учитывая, что уже в третьем круге играть с Маттео Берретини, который сейчас в ударе.

Вопрос с главным фаворитом турнира решён изначально: если в Австралию приехал здоровый Новак Джокович, его почти невозможно подвинуть. Он уже восемь раз побеждал на этих кортах, в том числе в прошлом году, и сейчас он приехал сюда за этим же. Для него не существует места комфортнее этого, а когда здоровому Джоковичу комфортно — вариантов нет ни у кого. В четвертьфинале может попытаться Саша Зверев, полуфинале — Доминик Тим, но оба матча Новак начнёт явным фаворитом. Самые вероятные соперники по финалу: Надаль или Медведев. Первого Новак разберёт наверняка, вся надежда на Даниила. Процентов 30 на победу у него вполне может быть.

Если говорить о самом интересном матче первого круга, то здесь не может быть двух мнений. Ничего круче, чем Шаповалов — Синнер в стартовые дни придумать просто невозможно. Это два страшно талантливых и интересных юноши, играющих в своих уникальных стилях. Они наверняка не раз сыграют между собой в финалах. Если кто-то не смотрел теннис раньше и наткнётся на этот матч случайно, он полюбит этот вид спорта раз и навсегда.

Серена и остальные

В женской части сетки вопрос глобально есть всего один: выиграет Серена Уильямс рекордный 24-й Шлем или нет. Она снялась с полуфинала разогревочного турнира в Мельбурне из-за травмы, но на это можно не обращать внимания. Почти наверняка никакой травмы там нет, она просто решила взять пару дней отдыха перед стартом «Оупена», чтобы подойти посвежее. Зачем ей было бороться за абсолютно ненужный ей титул на маленьком турнире, если на кону стоит самый большой приз в её жизни? Догнать Маргарет Корт — это именно то, ради чего она в 39 лет продолжает играть.

Bai Xuefei/XinHua

И на Australian Open ей с сеткой в целом повезло. До третьего круга она должна доходить даже на одной ноге, а там вполне может быть Анастасия Потапова, наша 19-летняя талантливая теннисистка. Сейчас она 101-я в мире, и не факт, что дойдёт до Серены, но по потенциалу вполне может, игра у неё есть. А в четвёртом круге вырисовывается Уильямс — Соболенко, вот это будет шоу-тайм. Арина находится в лучшей форме в жизни, для неё и не придумать лучше момента, чтобы обыграть Серену, чем сейчас.

А главный матч первого круга в женской сетке — это, конечно Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака. Прошлогодняя четвертьфиналистка (Павлюченкова) против чемпионки 2019 года и действующей победительницы US Open. Осака вкатывается в турниры довольно медленно, и в первом круге с ней играть полегче, чем в полуфинале. К тому же у Насти всегда неплохо получалось в Австралии. Осака, конечно, фаворит, но шанс на сенсацию здесь приличный. А шанс на классный матч — почти стопроцентный.

Из весёлых игр первых двух дней можно ещё назвать Веронику Кудерметову — Марту Костюк, способная и прогрессирующая россиянка против очень перспективной украинки — три захватывающих сета очень вероятны. Не так вероятны они в матче Маргариты Гаспарян с Гарбинье Мугурусой, Марго очень не повезло. Испанка — это супер-топ-уровень, и обыграть её в лучший день по силам единицам.

Так или иначе, две недели в Австралии всегда бывают захватывающими, сенсаций случается немало, и нет ни одной причины, почему сейчас должно быть иначе.