Даниила Медведева оштрафовали за поведение в полуфинале US Open

https://static.news.ru/photo/d517c40a-f5a3-11ea-bac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $3 тысячи за конфликт с судьёй в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).

О наказании написал в Twitter журналист CNN Рави Убха. В ночь на 12 сентября Медведев в первом сете матча с австрийцем Домиником Тимом при счёте 2:3 на брейк-пойнте подал в заметный аут. Его соперник принял подачу, после чего российский теннисист подставил ракетку под мяч, ожидая, что судьи засчитают аут. Те, однако, присудили победное очко Тиму.

Медведев запросил видеопросмотр, но получил отказ на основании того, что после эпизода прошло слишком много времени. После этого россиянин перешёл на чужую половину корта, что запрещено правилами, и указал на место, куда попал мяч. Арбитр на вышке предупредил Медведева и получил грубый ответ от спортсмена. Теннисист затем обратился к супервайзеру, но решение так и осталось в силе.

Матч Медведев — Тим закончился со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). В финале австриец встретится с представляющим Германию Александром Зверевым. В женском разряде победительницей Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака, одолевшая теннисистку из Белоруссии Викторию Азаренко, передавал NEWS.ru.