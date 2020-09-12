Даниила Медведева оштрафовали за поведение в полуфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $3 тысячи за конфликт с судьёй в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
О наказании
Медведев запросил видеопросмотр, но получил отказ на основании того, что после эпизода прошло слишком много времени. После этого россиянин перешёл на чужую половину корта, что запрещено правилами, и указал на место, куда попал мяч. Арбитр на вышке предупредил Медведева и получил грубый ответ от спортсмена. Теннисист затем обратился к супервайзеру, но решение так и осталось в силе.
Матч Медведев — Тим закончился со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). В финале австриец встретится с представляющим Германию Александром Зверевым. В женском разряде победительницей Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака, одолевшая теннисистку из Белоруссии Викторию Азаренко, передавал NEWS.ru.
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