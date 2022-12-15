Чемпион Уимблдона, легендарный теннисист Борис Беккер вышел из тюрьмы

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Беккер

Бывший немецкий теннисист и первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер вышел из тюрьмы в Великобритании, сообщает BBC. Его депортируют в Германию.

55-летний экс-спортсмен отбывал наказание за финансовые махинации. Он отправился за решетку в апреле 2022 года. В мае его перевели в тюрьму Хантеркомб в Оксфордшире. В ноябре стало известно, что его могут отправить на родину, чтобы снизить нагрузку на британские тюрьмы.

При оформлении банкротства в 2017 году Беккер скрыл активы на сумму 2,5 млн фунтов, в том числе люксовую виллу в Германии. Банкротство немец оформлял из-за якобы невозможности выплатить кредит в 3 млн фунтов за жильё на испанской Мальорке.

С 2012 года и до 2022-го Беккер жил в Великобритании и работал теннисным комментатором на BBC.

Беккер выиграл Уимблдон в 1985 году, в 17-летнем возрасте. В общей сложности он победил на этом турнире трижды — в 1985, 1986 и 1989 годах.