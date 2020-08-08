Бывший чемпион US Open Вавринка отказался от участия в турнире в 2020 году

https://static.news.ru/photo/99b7b85e-d963-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/stanwawrinka

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который выиграл Открытый чемпионат США (US Open) в 2016 году, решил не участвовать в турнире этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Я не хочу ехать в США в текущих условиях, в Нью-Йорке особая ситуация с коронавирусом, — заявил Вавринка.

Также на решение спортсмена повлияла отмена турнира ATP в Вашингтоне. Теннисист считает, что ситуация с карантином вызывает много вопросов. Существуют сомнения по поводу проведения Открытого чемпионата США, отметил Вавринка в эфире швейцарской радиостанции RTS.

От участия в Открытом чемпионате США также отказались испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Эшли Барти. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

NEWS.ru писал, что россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо.