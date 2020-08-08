Бывший чемпион US Open Вавринка отказался от участия в турнире в 2020 году

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который выиграл Открытый чемпионат США (US Open) в 2016 году, решил не участвовать в турнире этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Я не хочу ехать в США в текущих условиях, в Нью-Йорке особая ситуация с коронавирусом, — заявил Вавринка.
Также на решение спортсмена повлияла отмена турнира ATP в Вашингтоне. Теннисист считает, что ситуация с карантином вызывает много вопросов. Существуют сомнения по поводу проведения Открытого чемпионата США,
От участия в Открытом чемпионате США также отказались испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Эшли Барти. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.
NEWS.ru писал, что россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо.
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