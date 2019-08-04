https://static.news.ru/photo/e16cf15a-b74f-11e9-aa9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Яндекс.Такси» нашел партнёра по внедрению системы мониторинга усталости водителей. Сервис начнёт сотрудничать с компанией VisionLabs, занимающейся разработкой ПО и облачных сервисов для распознавания и анализа лиц.

Технология будет тестироваться на нескольких тысячах автомобилей, в том числе и машинах, заказываемых через приложение Uber Russia. Стоимость разработки, как отмечает газета «Коммерсант» , не раскрывается.

Устройство представляет собой девайс размером со смартфон или видеорегистратор, который крепится в транспортном средстве напротив водителя и отслеживает на его лице 68 точек благодаря технологии компьютерного зрения.

Оно фиксирует направление взгляда, поворот головы и частоту моргания и в случае подтверждения усталости подаёт специальный сигнал. В конце мая с разработкой ознакомился президент России Владимир Путин.

Ранее VisionLabs представили сервис SelfieToPay, позволяющий производить оплату покупок с помощью селфи.