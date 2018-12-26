«ВКонтакте» выплатила разработчикам игр 2 млрд рублей

https://news.ru/storage/news/b663a51b84255625eb267724e02f0e05/8752c04b-d733-4774-a0a5-ef6d5c41b9ca_850.jpg Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Соцсеть «ВКонтакте» в 2018 году перечислила разработчикам игр 2 млрд рублей. Создатели приложений получают деньги за голоса, которые покупают пользователи и используют в игре.

«В 2018 году мы представили огромное количество новых инструментов в Direct Games и на веб-платформе. Десятки обновлений повысили оборот платформы, большую часть которого — 2 млрд рублей — как и всегда, получают именно разработчики», — сообщил руководитель игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев.

По данным компании, в 2018 году игры в веб-версии запускали 55 млн человек. Еще 14 млн использовали платформу Direct Games, которая позволяет играть в мобильном приложении соцсети.

Ранее News.ru писал о том, что список из 30 песен, набравших наибольшее количество прослушиваний, составили сервисы VK Music и BOOM. Возглавила рейтинг песня белорусского рэпера CYGO «Panda E». Вторую строчку занял трек «Медуза» молодого артиста лейбла Gazgolder MATRANG. Третье место досталось треку «Минимал» Элджея, клип которого на YouTube собрал 31 млн просмотров.